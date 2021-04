Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o mie de persoane au marșaluit marți seara pe strazile Bucureștiului, pana in fața Palatului Cotroceni, strigand impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Pe traseu s-a aflat și deputatul George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). Manifestanții…

- Europarlamentul Rovana Plumb, care in guvernarea PSD Ponta-Dragnea a fost ministru la cinci ministere, a disparut din prim planul politicii romanești de la preluarea partidului de Marcel Ciolacu. Dar din toamna anului trecut, Rovana Plumb a renunțat la viața din Romania punand lacatul pe vila de la…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, intr-un interviu axat pe diverse teme – de partid, politice și sociale, pe marginea momentului in care s-a vaccinat, impreuna cu mama sa. In cursul unui interviu acordat pentru G4Media.ro, Marcel Ciolacu a comentat vizavi de platforma de vaccinare: „De ce ai…

- Cartea aparuta recent sub semnatura Margai Nițu, „Viorica Dancila. Partea ei de adevar” prezinta o serie de dezvaluiri incredibile din interiorul PSD, Dar, afirmațiile fostului premier Viorica Dancila despre actualul lider PSD Marcel Ciolacu sunt incredibile și greu de digerat chiar și de catre un simplu…

- Dupa tragedia de la spitalul Matei Balș, fostul premier Victor Ponta l-a aratat cu degetul pe Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, cel care in filmul Colectiv era printre cei mai vocali contestatari ai sistemului sanitar, dar „rezolva totul”. „Romania anului 2021 ! In filmul de pe HBO Vlad…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici, ramas in afara Parlamentului in urma alegerilor din decembrie 2020, va lucra pe un post despre care sustine ca l-a securizat inca din 2010. Reclamand, pe pagina sa de Facebook, un "fake news" care il anunta director in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei,…

- Eugen Teodorovici a devenit senator de Tulcea in 2016. Anterior, a reprezentat in Senat judetul Buzau (din 2012). La alegerile din 6 decembrie, a candidat din nou pentru un loc de senator in Tulcea, din partea PSD, dar nu a obtinut inca un mandat in Parlament. A fost ministru al Fondurilor Europene…

- Aripa moderata din PNL considera ca singura șansa pentru Romania de a depași criza corona este ca politicienii sa renunțe la competiția electorala axata pe acuzații și conflict. Intr-o postare pe Facebook, senatoarea Nicoleta Pauliuc, care este și președinta Comisiei de aparare din Senat, transmite…