- "Vom discuta despre asta. Eu vorbesc in numele meu, eu nu pot fi de acord cu o alianta la nivel national cu un partid care a votat impotriva Guvernului PSD", a spus Dancila, potrivit Agerpres. Fostul premier a mentionat ca, la nivel local, sunt judete in care o astfel de alianta "este necesara",…

- Fostul lider al PSD, Viorica Dancila, a spus ca ea se va opune in CEX-ul PSD unei alianțe la nivel național cu cei de la Pro Romania. Dancila amintește faptul ca oamenii lui Victor Ponta au votat pentru a da jos Guvernul PSD.Citește și: Dana Budeanu, sfat pentru 'USR plus Doi si-un sfert':…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a decis ca luni sa depuna in Parlament Programul de guvernare actualizat si lista ministrilor, dupa ce acestea vor fi discutate in forul de conducere al PNL. Premierul afirma ca, in termen de 15 zile, Parlamentul ar trebui sa programeze votul de investitura.…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Cosmin Necula, primarul Bacaului, a anunțat ca se va inscrie in Pro Romania, dupa ce va primi documentul oficial de excludere din PSD. Necula a fost exclus din randurile social-democraților intre cele doua tururi ale alegerilor prezidențiale dupa ce a afirmat ca unor pesediști ”le-a fost rușine sa traga”…

- Autor: Petru ROMOȘAN „Iohannis este unsul lui Dumnezeu, nu numai al poporului”, Traian Basescu dixit. A devenit peste noapte fostul tovaras Basescu Traian - protejatul Elenei Ceausescu, al lui Ion Dinca si Gheorghe Oprea - un mistic regalist ? Foarte putin probabil, desi, desi... Drumul Damascului…

- In prima zi dupa ce a devenit președinte interimar al PSD,Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul nu va depune o moțiune de cenzuraimpotriva guvernului Orban pana la finalul acestui an și ca a primit mandat dinpartea colegilor sai sa aduca inapoi in partid unii membri care au plecat. Aflat la Parlament,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, joi seara, ca in 15 noiembrie a fost depusa o plangere la DNA impotriva sa si, probabil va fi chemata la audieri potrivit news.roDancila a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca informatia referitoare la chemarea sa la dNA nu este complet…