Fostul premier Viorica Dancila spune ca nu este momentul ca membri ai PSD sa se alature Partidului Natiune Oameni Impreuna, motivand ca „modul in care social-democratii conduc Romania in acest moment” nu este „benefic” pentru tara. Viorica Dancila a fost aleasa marti in functia de presedinte al Partidului NOI. „In acest moment nu, pentru ca modul in care social-democratii duc Romania in acest moment, pentru ca se afla la guvernare, nu cred ca este unul benefic pentru Romania. Am foarte multi prieteni, am foarte multi oameni cu care inca vorbesc, sunt oameni pe care ii apreciez foarte mult in Partidul…