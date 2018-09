Stiri pe aceeasi tema

- In urma informațiilor aparute in spațiul public in legatura cu organizarea intalnirii programate pentru luni intre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, Biroul de presa al Guvernului face noi precizari."Premierul Viorica Dancila a…

- UPDATE – ora 14:18 Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Aeroportul Baneasa, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la plecarea acestuia de la Bucuresti, unde a participat la Summitul ‘Initiativei celor Trei Mari’. Intrevederea, desfasurata la salonul oficial al Aeroportului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis marti Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroportul din Baneasa, pentru a verifica daca expertii institutiei au respectat procedurile in cazul aterizarii avionului presedintelui Comisiei Europene,…

- Viorica Dancila l-a asteptat pe Jean Claude Juncker la aeroport si l-a intampinat impreuna cu comisarul european Corina Cretu. Premierul Viorica Dancila nu a ajuns, luni dupa-amiaza, la aeroport pentru a-l intampina pe presedintele Comisiei Europene, care a venit la Bucuresti pentru a participa la summit-ul…

- O noua tentativa de intalnire intre Jean Claude Juncker și Viorica Dancila, marți, la Aeroportul Baneasa. Premierul Viorica Dancila a plecat, marți, de la 11.30, de la Palatul Victoria, pentru a se asigura ca nu va mai rata discuția cu președintele Comisiei Europene. Jean Claude Juncker participa, marți,…

- Dancila și Juncker au stabilit o noua intalnire, dupa gafa de protocol de luni, 17 septembrie, in prima zi a Summitului Initiativei celor Trei Mari, care se desfașoara zilele acestea la București. Astfel, din informatiile Digi 24 , Jean Claude Juncker si Viorica Dancila ar urma sa se intalneasca totusi…

- Presedintele C.E., Jean-Claude Juncker, a fost lasat sa aștepte de premierul român Viorica Dancila în aeroportul Baneasa, s-a enervat și a plecat. Juncker a fost preluat de SPP si dus la hotel, iar Dancila a ajuns abia mai târziu, motivînd ulterior…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, fapt confirmat vineri de Executivul comunitar. ‘Putem confirma ca scrisoarea a fost primita si ca un raspuns va veni in…