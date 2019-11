„Plang foarte greu, poate am avut lacrimi cand am intrat in turul II, dar au fost lacrimi de bucurie", a spus Viorica Dancila.

Claudiu Manda a catalogat informațiile potrivit carora ar fi jignit-o pe Viorica Dancila drept exagerari. „Am citit și eu informațiile aparute in CEx, sunt exagerari. La Dolj, Viorica Dancila a ieșit pe locul I, restul e cancan", a declarat fostul președinte al Comisiei pentru controlul activitații SRI.

La randul sau, Lia Olguța Vasilescu a precizat ca ramane șeful de campanie al liderului PSD.

Viorica Dancila a mai spus dupa CEx: „Binențeles…