- Cu ocazia boicotarilor și a protestelor care au loc fața de decizia Consiliului JAI de a nu permite Romaniei de a intra in spațiul Schengen, fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila a transmis un mesaj pentru liderii romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni, la Parlament, despre aderarea Romaniei la Schengen, ca Repunerea pe ordinea de zi a Consiliului JAI a acestui subiect tine de unanimitate, respectiv de o decizie favorabila din partea Austriei, el aratand ca discutiile la nivel bilateral vor continua:…

- A aparut și prima reacția a fostului premier al Romaniei, Viorica Dancila, dupa esecul aderarii la Schengen. Dupa o serie de boicatari și proteste, fostul premier vine cu un un mesaj pentru liderii romani. „Arta politica in instituțiile Europene o reprezinta negocierea. Acesta este primul pas, trebuie…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat vineri ca Romania trebuie sa se concentreze acum pe continuarea demersului de aderare la spațiul Schengen dupa veto-ul de joi al Austriei din consiliul JAI. Intrebat despre stabilirea vinovaților pentru eșec, premierul a spus ca aceștia nu trebuie cautați in țara.„In…

- Acceptarea Romaniei si Bulgariei in spatiul de libera circulatie Schengen ar putea fi inscrisa, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a Consiliului Uniunii Europene de saptamana viitoare, la care participa sefii de stat si de guvern. Ar putea fi stabilita o pozitie favorabila…

- Social democrații vranceni au participat la acțiunea de mobilizare pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, in fața sediului Consiliului UE din Bruxelles. La acțiunea organizata de PES activists Romania au participat zeci de reprezentanți din Romania si din diaspora. Aceștia au vrut sa transmita…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marti, la Antena 3, ca el nu crede ca se mai poate face nimic in privinta aderarii la Schengen si nu stie ”ce naiba mai negociem, ca toata lumea a recunoscut ca am indeplinit toate criteriile tehnice”, informeaza News.ro.Fostul premier Mihai Tudose considera…

- Sunt sanse mai bune ca Romania sa fie primita in Schengen, dar nu exista o garanție, a declarat președintele Klaus Iohannis. Romania va fi evaluata suplimentar in perioada urmatoare, la solicitarea autoritaților de la București, in speranta unui raspuns pozitiv.