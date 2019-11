Viorica Dancila: Eu nu am avut timp, ca presedintele Klaus Iohannis, sa ma gandesc unde ma intorc la munca; eu am muncit 24 de ore din 24

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat vineri, la Timisoara, ca este convinsa ca isi va gasi un loc de munca dupa ce isi va incheia mandatul de sef al Guvernului, desi nu s-a gandit la acest lucru, intrucat a muncit continuu pentru interesele tarii, scrie Agerpres. "Sunt convinsa ca o…

- La o zi dupa ce președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca va discuta subiectul unei eventuale suspendari a președintelui Klaus Iohannis cu ceilalți lideri social-democrat, șefa Guvernului a spus ca renunța la acest proiect deoarece nu i-ar permite Constituția sa-l suspende pe șeful statului cu…

- ​Ludovic Orban a declarat, sâmbata, ca lista de miniștri, precum și programul de guvernare vor fi prezentate la finalul termenului constituțional. Premierul desemnat a mai spus ca are încredere în învestirea Guvernului și ca miercuri și joi va avea noi negocieri cu partidele…

- Dupa motiune, in cazul in care Parlamentul retrage, astazi, increderea acordata Guvernului, presedintele Klaus Iohannis va avea rolul principal in desemnarea viitorului prim-ministru. Iar in situatia in care motiunea este respinsa, urmeaza un nou test in legislativ pentru Viorica Dancila, care trebuie…

- "Chestiunile legate de numiri si revocari sunt blocaje generate de refuzul primului ministru de a se prezenta in fata Parlamentului pentru a primi un vot de incredere. CCR a ajuns la aceeasi concluzie: Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si trebuie sa mearga de indata in fata Parlamentului…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului.„…

- Viorica Dancila s-a dezlanțuit la adresa lui Klaus Iohannis, care a refuzat, pentru a treia oara, o remaniere a Guvernului. Premierul il acuza pe președinte ca ”fuge de Constituție” și anunța ca va merge in Parlament, unde PSD ”are majoritate”.”Prin toate aceste lucruri pe care le fac - fie…