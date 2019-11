Viorica Dăncilă dă explicaţii: "Eu am criticat pe cei care într-o limbă de circulaţie îşi critică propria ţară" Fostul premier a precizat ca ii apreciaza pe cei care vorbesc limbi straine. "Ii apreciez foarte mult pe cei care cunosc limbi straine, fie ca vorbim de engleza, franceza, germana. Sunt o resursa umana foarte valoroasa, o resursa valoroasa pentru poporul roman. Eu am criticat pe cei care intr-o limba de circulatie isi critica propria tara. Asta am spus atunci", a declarat Dancila. Liderul PSD a sustinut ca a vazut de multe ori cum unii si-au criticat propria tara intr-o limba straina. "Indiferent ca stii sa vorbesti o limba straina, nu o folosi impotriva propriei tari pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

