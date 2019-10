Stiri pe aceeasi tema

- A fi patriot inseamna "sa ai tricolorul in suflet, nu doar culoarea galben" pe care o are Klaus Iohannis, a declarat, sambata, presedintele PSD, Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidentiale. "Avem nevoie de un presedinte care sa ne reprezinte cu demnitate in institutiile europene, un presedinte…

- O campanie politica inseamna "optimism, entuziasm si convingere", a afirmat, sambata, presedintele Klaus Iohannis, in discursul sustinut la Reuniunea Ligii Alesilor Locali ai Partidului National Liberal de la Sala Polivalenta. "E nevoie de optimism, entuziasm si convingere. Asta inseamna o campanie…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, cu prilejul unei vizite la Caminul pentru Persoane Varstnice ”Academician Nicolae Cajal”, ca trebuie acordat tot respectul seniorilor, pentru ca au construit ceea ce are Romania in prezent. „Pentru noi, seniorii sunt importanti, trebuie sa le acordam tot…

- Guvernul a acordat sume substantiale pentru toate spitalele, indiferent de culoarea politica a administratiei locale, a declarat vineri, la Sacele, premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca „toate spitalele judetene au primit aparatura performanta”. Aflata in vizita la Spitalul municipal din localitatea…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a anuntat joi ca respecta decizia Parlamentului de la motiunea de cenzura si ca asteapta propunerea de guvern si un program de guvernare serios si coerent si a reafirmat ca ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa numeasca rapid un guvern capabil, „daca…

- Premierul Viorica Dancila spune ca prin refuzul de a aplica decizia CCR si a numi un ministru interimar la Educatie, presedintele Klaus Iohannis „pericliteaza o generatie intreaga de tineri medici, care nu vor putea sustine la timp examenul de rezidentiat”. „A mai trecut o zi de incalcare a Constitutiei…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ”cel mai iresponsabil” presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ”actioneaza constient impotriva propriului popor”. „Avem in continuare…