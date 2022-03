Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a demisionat și de la BNR. Ultima zi de lucru a fost luni. Dupa ce a anunțat ca a demisionat din PSD, Viorica Dancila a plecat și de la BNR. Purtatorul de cuvant al Bancii Naționale, Dan Suciu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Viorica Dancila a demisionat de la BNR, ultima zi de lucru…

- Viorica Dancila a anunțat marți ca a demisionat din PSD și s-a inscris in partidul NOI (Națiune, Oameni, Impreuna), o formațiune politica inregistrata in acest an. „Dupa 26 de ani de cariera politica in PSD, m-am hotarat sa o iau de la capat. De astazi sunt membru al unei formațiuni politice…

- Fostul premier și președinte PSD, Viorica Dancila, a transmis marți, 29 martie, pe Facebook, ca a luat decizia sa plece din PSD dupa 26 de ani pentru ca nu se mai regasește in deciziile luate de partidul condus acum de Marcel Ciolacu. „Sunt membru al unei formațiuni politice noi. Partidul Națiune Oameni…

- Viorica Dancila a anunțat, pe o rețea sociala, ca a demisionat ”dupa 26 de ani de cariera politica in PSD” și a hotarat sa o ia de la capat, intr-o noua formațiune politica. Este vorba despre Partidul Națiune Oameni Impreuna”(NOI).

- Fostul premier PSD Viorica Dancila a demisionat din PSD. Aceasta a facut anunțul pe Facebook, unde a explicat de ce s-a inscris in alt partid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Smart Fintech lanseaza un nou produs de open banking, Smart Accounts, unicul serviciu de interogare de conturi dezvoltat in Romania si autorizat de Banca Nationala a Romaniei, potrivit unui comunicat al companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite considera ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi "principala tinta a agresiunii ruse", informeaza vineri DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Comitetul olimpic ucrainean a postat joi un mesaj al Dariei Bilodid, medaliata olimpica si campioana mondiala la judo, in care face un apel la pace dupa ce Rusia a atacat Ucraina, transmite EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…