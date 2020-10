Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al echipei FC Arges, Ionut Mosteanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu este un magician, desi toata lumea asteapta schimbari in cadrul echipei, si ca munca sa se va regasi in jocul prestat de formatia pitesteana. "Am avut o colaborare…

- FC Argeș a renunțat la Ionuț Badea, antrenorul care a readus echipa din Trivale in Liga I dupa 11 ani de absența. Șase etape a rezistat Ionuț Badea pe banca celor de la FC Argeș. Antrenorul de 44 de ani a fost demis dupa infrangerea cu Sepsi Sfantul Gheorghe, 0-1. In locul sau, a fost numit Ionuț Moșteanu.…

- # O declarație dupa acceptul doamnei Dobrin ca pe tricourile echipei FC Argeș sa apara chipul Gascanului… – Intr-adevar, am reușit sa o conving pe doamna Dobrin ca, de la meciul cu UTA, pe tricourile de joc ale echipei FC Argeș sa apara chipul lui Gicu Dobrin. # Cum ați reușit? – In prealabil, aveam…

- FC Argeș, una dintre cele doua nou-promovate din Liga 1, a inceput sezonul cum nu se poate mai rau. Cele doua infrangeri, 2-3 cu Botoșani și 0-2 cu Gaz Metan, au starnit furia noului sposor principal al echipei. Viorel Tudose, patronul firmei energetice care apare și pe tricourile piteștenilor, a asistat…

- Cristi Tanase (33 de ani) ar putea ajunge la FC Argeș, echipa lui Ionuț Badea (44) fiind in cautare de intariri. Poveste haioasa cu Cristi Tanase: „Ba, am vrut sa-l iau tare pe Messi” » Ce a urmat Inceputul dezastruos de sezon, cu 2 infrangeri in primele 2 etape, i-a pus pe gand pe oficialii lui FC…

- Dupa mai bine de 11 ani, FC Arges va juca astazi primul meci in Liga I. Elevii lui Ionut Badea se vor duela pe teren propriu cu cei de la FC Botosani. Partida dintre cele doua echipe va avea loc de la ora 18:15 si va fi primul joc al noii editii de campionat. Jocul […]

- Ionuț Badea (44 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a comentat succesul echipei sale in meciul cu Petrolul (2-1), din etapa cu numarul 4 a play-off-ului de promovare din Liga 2. Calcule pentru promovare » Dramatism maxim inainte de ultima etapa! 5 echipe se bat pentru locurile de Liga 1 „Oboseala si-a…