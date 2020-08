Stiri pe aceeasi tema

- Veronica si Viorel nu se lasa. Au spus clar si raspicat ca vor sa munceasca din nou, asa ca au dat sfoara in tara, pentru a-si gasi un loc de munca. Prima oferta pe care au primit-o a fost de la o cafenea.

- Sergiu Buș: ”De ce sa nu aleg? A fost foarte scurta negocierea. Domnul Becali l-a sunat pe agentul meu, pe Bogdan. Am decis cu soția, in 10 minute. Vreau sa luam campionatul. E și randul FCSB-ului. Am simțit ca sunt dorit aici. Nu imi e frica de critici. Ne dorim sa jucam in Europa. Simt ca mi se da…

- Veronica a fost pacalita de noul ei amant! Vulpița i-a aruncat in fața cheile de la apartament lui Viorel și l-a anunțat ca pleaca la noul ei iubit. In direct, Veronica a primit o veste devastatoare!

- Vulpița Veronica s-a hotarat sa spuna adevarul, dupa o perioada in care au circulat numeroase zvonuri. Sotia lui Viorel a mers la detectorul de minciuni, ca sa clarifice intr-un final, misterul cu privire la comportamentul violent al lui Viorel Stegaru din Blagești.

- Dupa ce a lansat o piesa cu Axinte, Veronica s-a bucurat de succesul milioanelor de vizualizari, insa pe partea financiara nu a stat deloc bine. Daca impresarul a marturisit ca ii va da suma de 10.000 de lei, se pare ca nu s-a ținut de cuvant. Soțul Vulpiței dorește ca aceasta sa vina cu banii promiși…

- Prietenie, pe muchie de cutit! Sotul Vulpitei a facut acuzatii extrem de grave la adresa colegului sau de scena, Rafaelo. Cel care, pana ieri, ii era bun prieten, dupa cum chiar Viorel a zis, in repetate randuri. Ei bine, aseara, desi ar fi trebuit sa fie o seara frumoasa si plina de veselie, Viorel…

- Dupa ce a acuzat dureri de spate, Viorel Stegaru nu a stat mult pe ganduri și a apelat la un profesionist! Soțul vulpiței s-a ales și cu o analiza a feței! In tot acest timp, Veronica se afla la primul ei loc de munca.