- In primele 4 luni din 2018, veniturile bugetare au crescut cu 11,8% fata de aceeasi perioada din 2017, ajungand la 89,6 miliarde de lei, iar deficitul bugetar, de 6 miliarde de lei, a finantat in proportie de 98% investitiile publice, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat, in perioada ianuarie-aprilie, 76,5 miliarde lei, cu 1,4% mai mult fata de suma programata, veniturile bugetare au crescut cu 11,8%, pana la 89,6 miliarde lei, iar deficitul bugetar a ajuns la 6 miliarde lei, pe fondul dublarii investitiilor,…

- Vicepremierul Viorel Stefan a sustinut marti seara o conferinta in care a prezentat rezultatele executiei bugetare pe primele patru luni ale anului, precizand, ca raspuns la acuzatiile presedintelui Klaus Iohannis ca executia bugetara este „total nesatisfacatoare” in primul trimestru, ca „ANAF si-a…

- Romania a incheiat cu un deficit de 4,46 miliarde de lei primele trei luni, fața de un excedent de 1,5 miliarde de lei in primul trimestru al anului trecut, potrivit exceuției bugetare publicate de catre Ministerul Finanțelor. Veniturile au crescut cu 11%, dar cheltuielile au avansat cu 22%. Deficitul…

- In primele trei luni din 2017, excedentul bugetar a fost de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,19% din PIB. In ianuarie-martie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde lei, reprezentand 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada…

- Primele doua luni ale acestui an arata ingrijorator. Romania are un deficit al contului curent cu 100 de milioane de euro mai mare, peste dublul celui de anul trecut. Investitiile straine au scazut cu 3%, iar datoria externa s-a majorat cu 1,5 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…