- Deja-vu pentru Veronica și Viorel! Soțul Vulpiței a izbucnit in platoul emisiunii ”Acces Direct”, dupa ce a aflat ca tanara din Blagești și Rafaelo vor sa scoata un nou hit. Mai nervos ca niciodata, Viorel l-a ”jignit” pe Rafa in direct!

- In timp ce Viorel se rasfața pe masa de masaj, Veronica pașea timid in campul muncii! Vulpița, așa cum a fost supranumita tanara din Blagești, și-a uimit admiratorii! A trecut testul la capitolul „gust estetic” și s-a descurcat de minune in prima zi la locul de munca. Cu toate acestea, ziua s-a incheiat…

- Dupa ce au anunțat in urma cu mai multe zile ca vor lansa o piesa, iata ca așteptarea a luat sfarșit, iar aseara in cadrul ediției Acces Direct, Rafaelo, Vulpița și Viorel au lansat prima lor piesa impreuna și deja are un real succes pe YouTube.

- Vazand cat de tare s-a aprins Viorel din cauza colaborarii sale cu Veronica pe plan muzical, Rafaelo a hotarat sa le faca o vizita soților Stegaru pentru a-și cere scuze. Chiar daca a venit cu ganduri bune, artistului i-a fost inchisa ușa in nas, soțul Vulpiței refuzand sa stea la discuții. Iata ce…

- Un taraboi fara precedent a avut loc ieri intre Veronica și Viorel. Soțul Vulpiței este foc și para pe tanara din Blagești de cand aceasta s-a afișat intr-o ipostaza misterioasa alaturi de Rafaelo. Cuprins de gelozie, Viorel i-a calcat in picioare cadoul primit de la artist și mai mult, l-a „sechestrat”…

- Florin Salam și fiica lui și-au surprins fanii cu prima lor piesa impreuna. Mesajul melodiei este unul profund, despre relația tata- fiica, iar in videoclip apar imagini cu Betty, de cand era un copil. Cei doi au avut și un mesaj pentru fanii lor. Piesa „Taticul meu, fetița mea” se afla, la nici o zi…

- Viorel a vrut sa afle si el ce gust are succesul in plan muzical. Asa ca, atunci cand a primit propunerea de a canta o melodie cu Maria Constantin, sotul Vulpitei nu avea cum sa refuze. Viorel și Maria Constantin canta la Star Matinal melodia ”Sa se auda in Romania”.