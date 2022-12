Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zile au fost mai tensionate pentru Deni și Viorel. Dupa mai multe discuții, cei doi au analizat mai mult situația in care se afla și au decis sa puna punct conflictului. Doar ca, nici acest moment nu a fost lipsit de tensiuni, caci Deni susține ca Viorel nu este gata pentru a face pasul cel…

- Ediția din data de 8 decembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6. Raluca avea in fața lui Alex cateva comentarii tendențioase cu apropouri clare la Deni și Viorel. Deni este afectata de spusele Ralucai.

- Cuplul format de Denisa și Viorel pare sa scarțaie. Cei doi au planuri diferite cu privire la casatorie, iar concurentul a fot deranjat de unul dintre gesturile iubitei sale fața de un alt baiat.

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile iubirii, doamna Adriana și Viorel au fost protagoniștii unui scandal. Mama lui Cosmin il acuza pe acesta ca a avut cateva comentarii ce nu-și aveau rostul și i-a cerut sa-și vada de relația lui cu Denisa.

- Valentin, Gabriela, Miruna, Cosmin, Alex, Raluca, Deni, Viorel au reușit sa intre in Cabina Telefonica. Ela și Petrica, alaturi de Larisa, au fost cei care au dat start-ul probei grele. In sezonul 6 s-a batut recordul. Ultimii doi concurenți au rezistat 9:45 ore.

- Cearta in casa Mireasa! In ediția de astazi a emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, Valentin și Miruna au avut un schimb de replici taioase dupa ce concurenta a spus ca cererile in casatorie ar fi ...forțate. Imediat, concurentul a raspuns, iar Miruna a spus ca s-a simțit amenințata.

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mireasa-sezonul 6. Valentin și Gabriela au avut o discuție deschisa și au vorbit despre intamplarile petrecute la "Proba catușelor". Cei doi concurenți și-au negociat limitele relației și au marturisit felul in care ar trebui sa se comporte.

- Probleme cu gelozia in casa Mireasa?! Deni, una dintre concurente a marturisit ca nu ar accepta ca partenerul ei, Viorel, sa mearga singur in club atunci cand vor ieși din concurs. Ce discuții a avut tanara cu celelalte concurente.