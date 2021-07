Stiri pe aceeasi tema

- Se ocupa de viața ei profesionala, dar și de soțul care se confrunta cu probleme de sanatate. Oana Lis a fost invitata recent in emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV unde a facut dezvaluiri despre viața ei și a soțului Viorel. E ingrijorata pentru starea de sanatate a acestuia. „Viorel a facut…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis (77 de ani), fost primar al Capitalei, a avut probleme grave de sanatate. Soția lui, Oana Lis (42 de ani), a explicat recent ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Viorel Lis, prima apariție TV dupa 2 ani. „Nu mai puteam sa merg aproape deloc” Dupa o absența de doi…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, a avut grave de sanatate. Soția lui, Oana, a explicat recent, ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Acum, dupa o absența de doi ani, cei doi au venit impreuna in cadrul unei emisiuni TV. „M-am speriat rau de tot.…

- Oana Lis a ajuns la capatul puterilor și este mai mult decat dezamagita de pensia pe care o primește Viorel Lis din partea statului, dupa o viața de munca. Mai exact, fostul edil al Capitalei primește lunar nici mai mult, nici mai puțin de 3.000 de lei, Oana fiind de parere ca acesta a ajuns sa ia ”cat…

- Relația dintre Oana Lis (42 de ani) și fostul primar al Capitalei, Viorel Lis (77 de ani), nu a fost niciodata vazuta cu ochi buni de public. Lumea a considerat mereu ca Oana s-a maritat cu fostul edil pentru situația lui financiara, insa ceea ce se intampla acum in casa Lis dovedește contrariul. Din…

- Viorel Lis a strans o avere frumușica de-a lungul anilor, dar problemele de sanatate il impiedica sa se bucure de bani. Fostul edil al Capitalei este din ce in ce mai ingrijorat cu privire la starea sa de sanatate, așa ca s-a gandit la toate pentru ca toate lucrurile și sumele de bani sa ii […] The…

- La 77 de ani, acesta a dezvaluit cui ii va lasa toata averea pe care o deține și ca iși dorește ca Oana Lis sa adopte cat mai repede un copil, pentru a nu ramane singura in momentul cand el nu va mai fi.Recent, Viorel Lis a marturisit ca toata moștenirea pe care o are ii va ramane soției sale, Oana…

- Se numara printre milionarii Romaniei și are o poveste de viața impresionanta, insa puțini sunt cei care știu cine va moșteni averea de aproape 30 de milioane de euro a lui Cristian Țanțareanu. Dupa ce a aflat ca are cancer, de teama sa nu-și lase familia pe drumuri, afaceristul și-a facut testamentul…