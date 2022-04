Stiri pe aceeasi tema

- Invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” este Viorel Hizo. Fostul antrenor și-a inceput cariera de „principal” in anul 1991 la Inter Sibiu, formație cu care a cucerit Cupa Balcanilor și a incheiat-o in anul 2013 la Ceahlaul Piatra Neamț. A fost tehnicianul mai multor echipe,…

- Romeo Pașcu, fost conducator la Bistrița, Baia Mare, FC Bihor, FCM Brașov, Astra și Petrolul și unul dintre numele grele din vechea „Cooperativa”, a participat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, unde a povestit momente tumultoase din viața lui. Unul dintre ele, in 1993, dupa un FC Brașov - FC Universitatea…

- Petre Grigoraș are o școala de fotbal in Constanța, alaturi de fiul sau, și antreneaza de placere in Liga a 4-a, la Axiopolis Cernavoda. Dar nu poate uita sumele uriașe pe care le-a pierdut in cariera de tehnician și pe care nu crede ca le va mai recupera vreodata, din cauza insolvențelor cluburilor…

- Petre Grigoraș este invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.RO Antrenorul de 57 de ani vorbește deschis despre pierderile imense provocate de insolvențele cluburilor la care a lucrat, despre deciziile greșite din cariera și despre ofertele…

- Romeo Pașcu, fost conducator la Bistrița, Baia Mare, FC Bihor, FCM Brașov, Astra și Petrolul și unul dintre numele grele din vechea Cooperativa, a fost invitat la „Prietenii lui Ovidiu”. Romica Pașcu a recunoscut ca a fost ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari”, și a vorbit despre Revoluția din…

- Romeo Pașcu, fost conducator la Bistrița, Baia Mare, FC Bihor, FCM Brașov, Astra și Petrolul și unul dintre numele grele din vechea Cooperativa, a fost invitat la „Prietenii lui Ovidiu”. A vorbit deschis despre gradul pe care-l are, despre Securitate și despre cele mai mari greșeli facute in cariera.…

- Ion Țiriac (82 de ani) a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” și a vorbit despre tipul de antrenor pe care ar trebui sa il caute Simona Halep (30 de ani, 26 WTA). Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.…

- Viorel Hizo a implinit 75 de ani. El și-a anunțat oficial retragerea din activitatea de antrenor in 2014. Gazeta Sporturilor l-a vizitat la Sibiu pe fostul antrenor de la Rapid, Ceahlaul sau FC Vaslui. ...