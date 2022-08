Viorel Forţan a plecat dintre noi Colectivul Gazetei de Sud regreta trecerea in nefiinta a fostului coleg VIOREL FORTAN, om de litere, apreciat pentru scrierile sale, o mare personalitate a Craiovei si a Olteniei.Dan Lupescu a publicat vara trecuta, volumul Suprarealist roman de secol XXI: VIOREL FORȚAN, aparut inițial intr-un serial de 18 episoade in Revista FLACARA lui Adrian Paunescu.A fost, cronologic, primul redactor șef al cotidianului Gazeta de Sud, lansat in Banie, la 15 martie 1995. Apoi, ani de zile, director al Tipografiei și al Editurii de Sud. Mana dreapta a olteanului de isprava George Constantin Paunescu. Despre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

