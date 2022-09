Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Dinu este concurentul care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața dureroasa in ediția 11 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 26 sptembrie 2022. Concurentul a povestit in detaliu cum a ajuns sa ramana fara picioare, iar jurații l-au ascultat captivanți.

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a inceput cu un concurent care a distrus un mit in care credea multa lume. Nicolas Enache a reușit sa ii surprinda profund pe chefi, dupa ce le-a gatit un tip de prajitura extrem de cunoscut, insa pentru care nu a folosit zahar deloc.

- Fara sare și piper mancare nu are gust, iar fara scantei… „Chefi la cuțite” n-ar mai avea succes. Pentru ca rivalitațile și replicile picante dintre cei trei chefi de la Antena 1 fac deliciul telespectatorilor, mai ales in sezonul cu numarul 10 care a ruleaza in prezent pe post. Chef Florin Dumitrescu…

- Robert Candoi este concurentul care nu a lipsit de la niciun sezon Chefi la Cuțite. Acesta a fost prezent și in aceasta seara la Chefi la Cuțite, sezonul 10. El a venit insoțit de soție și copil și a ales sa gateasca un preparat pe care nu l-a m-a pregatit pana acum. Care a fost verdictul celor 3 Chefi…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au participat la cel de-al treilea joc de culise din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe 7 septembrie 2022 la Antena 1. Irina Fodor le-a dat o „provocare” de-a dreptul neașteptat care i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați.

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus din nou ca lider de audiența. Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 și 54 de ani, Antena 1 a fost aseara, in intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:25 – 23:54), lider de…

- Lakis Gavalas a venit direct din Grecia pentru a le face juraților de la Chefi la cuțite o salata tradiționala. Concurentul vine direct din lumea modei și se lauda cu o cariera in televiziune sau colaborari cu cele mai mari branduri de fashion din lume.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand.