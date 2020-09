„Violul“ între colegii de clasa a treia: a apărut filmarea care întoarce ancheta pe dos Un clip video intrat in exclusivitate in posesia jurnalistilor de la "Ziarul de Iasi", si care din motive evidente nu poate fi publicabil, rastoarna toate datele din ancheta violului de la Raducaneni, unde protagonisti sunt trei pusti de 9, 10 si 11 ani. Dupa cum reiese in mod clar din imagini, violul este de fapt o joaca de copii, „consimtita". Cel de 11 ani a filmat actul sexual in care copilul de 9 ani il "agreseaza" pe cel de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

