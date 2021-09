Stiri pe aceeasi tema

- Toti spectatorii care au cumparat bilete vor intra la concerte, precizeaza organizatorii Festivalului “George Enescu”, mentionand ca este respectata limita de 70% de ocupare a salii. Sursa citata mentioneaza ca, in urma unei erori de redactare a unei adrese din partea ARTEXIM, Prefectura Capitalei a…

- Toti spectatorii care au cumparat bilete vor intra la concerte, precizeaza organizatorii Festivalului "George Enescu", mentionand ca este respectata limita de 70% de ocupare a salii. Sursa citata mentioneaza ca, in urma unei erori de redactare a unei adrese din partea ARTEXIM, Prefectura Capitalei a…

- Violonistul Dmitry Sitkovetsky, o personalitate marcanta, cu o forța creatoare magnetica, și președinte al Juriului pentru Vioara de la Concursul Enescu 2020/2021, revine pe scena Ateneului Roman, cu o lucrare...

- Toate operele prezentate la Sala Palatului la editia din acest an a Festivalului International ''George Enescu'' vor fi in premiera in Romania si vor beneficia de format multimedia. "Una dintre opere, compusa de faimosul tenor, compozitor si dirijor Jose Cura - "Te Deum", este o premiera…

- Organizatorii Festivalului International "George Enescu" anunta limitarea preventiva a vanzarii de bilete la Ateneul Roman si la Auditorium la 70% din capacitatea salii, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de Covid-19, informeaza News.ro. In functie de situatia epidemiologica din…

- Organizatorii Festivalului International "George Enescu" anunta limitarea preventiva a vanzarii de bilete la Ateneul Roman si la Auditorium la 70% din capacitatea salii, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19. "In functie de situatia epidemiologica din Bucuresti, inainte…

- Organizatorii Festivalului International "George Enescu" anunta limitarea preventiva a vanzarii de bilete la Ateneul Roman si la Auditorium la 70% din capacitatea salii, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19. "In functie de situatia epidemiologica din Bucuresti, inainte de inceperea…

- Organizatorii Festivalului International "George Enescu" repun in vanzare, miercuri, de la ora 14,00, la liber, un numar limitat de abonamente la Ateneu si la Sala Palatului. "Organizatorii Festivalului International "George Enescu" repun la vanzare libera un numar limitat de abonamente pentru concertele…