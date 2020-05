Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Raduț, deputat PSD, susține ca, dupa ce le-a impus parinților obligația de a le asigura copiilor mijloacele tehnice pentru a putea participa la cursurile online, fara sa se gandeasca la faptul ca multe familii din Romania cu greu iși permit sa traiasca la limita supraviețuirii, Monica Anisie,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat duminica, la Digi 24, ca potrivit unei estimari preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din Romania nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfașura cursuri online.Ministrul a precizat ca, in cazul acestor elevi, școlile și inspectoratele trebuie…

- Aproximativ 4.000 de elevi din județul Alba nu au laptopuri sau tablete acasa, pentru a participa la cursurile online solicitate de Ministerul Educației. Alți 2.000 nu au acces la internet, din diferite motive. Datele provin chiar de la inspectorul școlar general, Cornel Sandu. In aceste condiții,…

- Ordinul prin care ministrul Educației a cerut ca elevii din Romania sa invețe online nu poate fi pus in aplicare. Inchiderea scolilor discrimineaza populatia care nu are acces la Internet. Analistul Mircea Cosea spune ca anul acesta este unul pierdut pentru elevi si studenti. In Romania, doar jumatate…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ce, astazi, la ora 12, a avut, la Cotroceni, , o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educației, Monica Anisie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne,Marcel…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, luni, la ora 14,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala.Citește și: Jurnalul MORȚII - Fiul unui barbat UCIS de coronavirus a notat, zi de zi, SIMPTOMELE ACESTUIA: Va scriu sa știți ca nu e de glumit Președintele…