- Violeta Luca, General Manager Microsoft Romania, a fost desemnata sa conduca operațiunile Microsoft din Republica Ceha și Slovacia, incepand cu luna ianuarie 2021. “Este o oportunitate care ma bucura și ma onoreaza in același timp, prin care imi propun sa aduc valoare in noua capacitate, sa ma dezvolt…

- Noile restrictii inasprite asupra vietii publice au intrat in vigoare sambata in Slovacia, in contextul in care tara continua pentru a doua zi testarea in masa. Republica Ceha a inregistrat in premiera peste 15.000 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore.

- ”GEFCO Romania, subsidiara a GEFCO Group, lider mondial in solutii multimodale pentru lanturile de aprovizionare si lider european in logistica automobilelor, are un nou director general. Bogdan Ionita a fost numit la conducerea operatiunilor locale dupa o experienta de peste 14 ani in cadrul companiei”,…

- Miliardarul ceh Petr Kellner a devenit, marți, noul proprietar al PRO TV, cel mai mare grup de televiziune din Romania. Achiziția oficiala vine la o saptamana dupa ce Comisia Europeana a aprobat tranzacția prin care Central Media Entreprises, compania-mama a Pro TV, trece la PPF, scrie Pagina de Media.Astfel,…

- Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, au anuntat, luni, separat premierii celor doua tari care au inregistrat o puternica recrudescenta a cazurilor de contaminare, noteaza AFP preluat de agerpres. "Situatia…

