- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Ramona Zaharia (b1.ro) Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, de declara ”total nemulțumit” ca bugetul Bucureștiului pe anul 2021 a fost respins, miercuri de Consiliul General, in urma votului negativ dat de consilierii USR PLUS. Intr-o postare pe Facebook, edilul anunța ca așteapta o noua varianta…

- Bugetul Capitalei a fost respins dupa ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat ca nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv ca are veniturile supraevaluate.Consilierii USR PLUS au contestat, de fapt, faptul ca Nicușor Dan nu ii deleaga viceprimarului…

- Consilieri generali USRPLUS din București, in frunte cu viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, au anuntat marți seara ca nu voteaza bugetul Capitalei pe 2021, propus de edilul Nicușor Dan (fondatorul USR). La mijloc ar fi, potrivit unor surse politice, un drept de semnatura cu privire la spitalele…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca actualul edil, Nicușor Dan, ii blocheaza proiectele inițiate de ea și echipa sa. Intr-o postare pe Facebook, Gabriela Firea ofera exemplul ansamblului de locuințe sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea despre care spune ca a fost lasat…

- Nicușor Dan a obținut o victorie importanta prin eliminarea PUZ-urilor din sectoarele Capitalei. Dupa aflarea voturilor, primarul a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a detaliat cum au decurs discuțiile cu reprezentanții partidelor politice din Consiliul General. Citește și:…