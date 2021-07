Stiri pe aceeasi tema

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- Fost ministru al Muncii in guvernul condus de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, cea care deține președinția PNL București, și-a anunțat vineri noapte candidatura la alegerile pentru un nou mandat, care vor avea loc pe 24 iulie. Susținuta de Ludovic Orban, Violeta Alexandru dorește un nou mandat la șefia…

- Violeta Alexandru, actualul președinte al PNL București, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru este susținatoare declarata a lui Ludovic Orban la șefia PNL, in…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si-a depus, joi, candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti, afirmand ca mesajul sau pentru colegii din Capitala este despre unitate. Premierul Florin Citu i-au urat succes si bun venit in „echipa castigatoare”.

- Primarul sectorului 6 al Capitalei a anunțat ca va intra in cursa pentru conducerea PNL București printr-o postare pe Facebook, unde a adaugat cateva fotografii in care apare alaturi de premierul Florin Cițu, candidat, la randul sau la șefia PNL. ”Mi-am depus astazi candidatura pentru președinția PNL…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si-a depus vineri candidatura pentru funcția de președinte al PNL Bucuresti, el mergând însoțit de premierul Florin Cîțu, candidat la șefia partidului alaturi de Ludovic Orban, la congresul din septembrie. "Mi-am depus astazi candidatura pentru…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și președintele PNL sector 6, și-a depus astazi candidatura la șefia PNL București, anunța Florin Cițu intr-o postare pe Facebook. Cițu ii adreseaza lui Ciucu și...