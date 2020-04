Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai negru scenariu, anunțat de altfel de autoritați s-a adeverit. Un numar de 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii miercuri de Ministerul…

- Violeta Alexandru a spus ca a primit mesaje de la persoane care ii cer sprijinul, in conditiile in care unii angajatori incearca sa comita abuzuri legate de statutul angajatilor. Ea a precizat ca a primit de la angajati mesaje prin care acestia se plangeau ca au fost anuntati prin SMS ca vor fi concediati.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca a solicitat Inspectiei Muncii sa se adapteze noii realitati, fara sa acopere vreun abuz, sa urmareasca sesizarile angajatilor si, daca se impune, doar acolo sa desfasoare controale."In…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) din judete nu isi exercita rolul de aparare a drepturilor angajatilor, care semnaleaza incontinuu probleme in domeniul contractelor de munca si mai ales in domeniul securitatii in munca, a declarat joi, la Digi 24, ministrul demis al…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat, marti seara, ca face un inventar al problemelor pe care le genereaza legea pensiilor in vigoare, grupate pe 40 de probleme mari, ce vor fi prezentate in scurta vreme. "Nu este vorba despre a elabora o noua lege, ci, asa sunt eu, am…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a cerut Casei Nationale de Pensii Publice, Inspectiei Muncii si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala sa prezinte o situatie a conditiilor de depozitare a documentelor, in urma mediatizarii unor imagini facute publice de un cetatean…