- Guvernul a aprobat miercuri, prin hotarare, alocarea sumei necesare pentru plata integrala a salariilor aferente lunii noiembrie pentru angajatii inspectoratelor teritoriale de munca. "Echipa guvernamentala a gasit astazi solutia prin adoptarea unei hotarari de Guvern pentru ca salariatii inspectoratelor…

- Decizie de ultima ora. Guvernul Orban nu crește pensiile in anul 2020. Conform ministrului Muncii, Violeta Alexandru, pensia minima... The post Guvernul Orban a decis plafonarea pensiei minime pentru 2020 la 704 lei appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern a propus, printre altele, mentinerea sporurilor si indemnizatiilor la nivelul anului 2019 in proiectul privind modificarea OUG 114. "Am prezentat propunerile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru modificarea…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca Guvernul a luat decizia interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, insa astfel incat sa nu fie afectate alte drepturi."Am tinut cont de hotararile Curtii Constitutionale si am explicat ca modificarile nu se pot aplica alesilor, respectiv…

- Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2020 de la 2.080 de lei la 2.230 lei brut, adica de la 1.265 lei la 1.346 lei net, adica in mana, potrivit proiectului publicat de catre Ministerul Muncii pe site-ul sau. Procentual, majorarea este de 7,2%. Pentru cei cu studii superioare, salariul minim brut…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, discuta din nou cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim. Guvernul a propus trei formule de calcul, iar partenerii sociali trebuie sa aleaga una.

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, o acuza pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, de defaimare a instituțiilor publice: CEC și Poșta Romana, punand astfel in pericol evoluția economica a acestor autoritați publice, totul ca actualul președinte, Klaus Iohannis, candidat al PNL,…

- Angajati din Posta Romana care livreaza pensiile primesc indicatii politice de la liderii de sindicat din cadrul companiei, pentru a transmite pensionarilor sa voteze un anumit partid, a declarat miercuri ministrul Muncii, Violeta Alexandru.Aceasta a precizat ca a avut o intrevedere, marti,…