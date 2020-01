Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat marti seara, la Digi 24, ca surplusul de forta de munca din administratie este de aproximativ 150.000 de angajati si ca reducerea personalului din minister se va face numai dupa o analiza riguroasa, "nici cu razbunare si nici cu dorinta de a demonstra ceva, ci doar de a eficientiza".



"Aici erau si cifrele pe care le avem (150.000 de angajati n.r.). Nu este vorba daca sa fie inlocuiti total, partial, asa fara nicio analiza. Constatarea mea, la Ministerul Muncii cel putin, si sunt in plina evaluare in minister, urmand ca in foarte scurta…