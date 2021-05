Stiri pe aceeasi tema

- Israelul studiaza oportunitatea unui ”armistitiu”, a declarat miercuri presei un oficial militar israelian de rang inalt, care anunta insa ca statul evreu este pregatit de o prelungire a ofensivei declansate la 10 mai impotriva enclavei palestiniene Fasia Gaza, relateaza AFP. ”Studiem problema…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Israelul a fost socat miercuri seara dupa difuzarea la televiziune, in direct, la o ora de mare audienta, a imaginilor unui barbat batut cu cruzime de atacatorii sai, militanti de extrema dreapta, intr-un oras din apropiere de Tel Aviv, transmite AFP. Imaginile, dificil de privit, arata…

- Organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a semnalat, miercuri seara, ca este dispusa la semnarea unui armistitiu cu Israelul, informeaza agentia Reuters s...

- Israelul si miscarea islamista Hamas se indreapta spre "un razboi la scara mare", a atentionat marti emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, indemnand cele doua parti sa puna capat "imediat" confruntarilor.

- Tensiuni din ce in ce mai mari intre israelieni si palestinieni. Au urlat sirenele și zgomotul exploziilor parea ca nu mai inceteaza, dupa ce Israelul a lansat din nou atacuri aeriene in Gaza, iar gruparea Hamas a tras rachete spre Tel Aviv.

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…

- Procuroarea generala a Curtii Penale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, a declarat miercuri ca a deschis o ancheta oficiala cu privire la presupuse crime de razboi in teritoriile palestiniene ocupate, o initiativa careia Israelul i s-a opus cu fermitate, relateaza AFP si Reuters. Fatou…