Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenta in orasul Lod din centrul Israelului unde in ultimele ore, conform politiei, au avut loc revolte ale minoritatii arabe, transmite AFP. Intr-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat ca a dat unda verde pentru declararea starii de urgenta in Lod, in timp ce politia a informat despre 'revolte' ale minoritatii arabe locale dupa moartea violenta, marti, a unui arab israelian. Potrivit unui fotograf al AFP, prim-ministrul Israelului s-a deplasat la Lod in noaptea de marti spre miercuri pentru a face apel la calm, in timp…