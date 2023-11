Stiri pe aceeasi tema

- Bataie in tribune la Brazilia - Argentina! Scene incredibile pe Maracana la derby-ul preliminariilor sud-americane pentru CM 2026. Fanii s-au batut in tribune, forțele de ordine au intervenit, iar Lionel Messi a luat decizia de a retrage echipa de pe teren. Totul inainte ca partida sa inceapa! +1 FOTO…

- Brazilia – Argentina este cel mai așteptat meci din preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondiala din 2026. Campioana mondiala Argentina merge in casa rivalei istorice pentru a profita de forma slaba a echipei care a cucerit de cinci ori titlul mondial. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile…

- Argentina a suferit prima infrangere in preliminariile sudamericane pentru Cupa Mondiala, joi noaptea, chiar pe teren propriu. Furnizoarea surprizei, Uruguay, s-a impus la Buenos Aires cu 2-0, la capatul unui meci in care Messi și compania au fost de nerecunoscut, noteaza Mediafax.Argentina a pierdut…

- Tu ai auzit de padbol? Este un fel de “tenis cu piciorul” iar Romania a devenit astazi CAMPIOANA MONDIALA Echipa nationala de padbol a Romaniei a devenit duminica noua campioana mondiala dupa ce a invins la Cupa Mondiala care se desfasoara in Brazilia, reprezentativa Uruguayului, relateaza mediafax.ro…

- Anglia s-a impus la limita in fața Argentinei, scor 26-23, și a obținut medalia de bronz de la Cupa Mondiala de Rugby, din Franța. Vineri seara, pe Stade de France din Paris, Argentina și Anglia s-au infruntat in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby, din Franța. „Pumele” fusesera invinse clar in…

- Argentina si-a marit avansul in fruntea zonei sud-americane a competitiei de calificare la Cupa Mondiala de fotbal din 2026, gratie unei duble a starului sau Lionel Messi, marti, la Lima, impotriva echipei din Peru (2-0), potrivit news.ro.Campioana mondiala in exercitiu este lider in calificarile…

- La mijlocul acestei saptamani, pe 12 și 13 octombrie, sunt programate meciurile etapei a treia in preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondiala din 2026. Marile favorite Brazilia și Argentina au un start perfect de campanie, cu victorii in primele doua etape, dar provocarile in pasionantul fotbal…

- Sudul global impotriva Vestului bogat: la summitul țarilor BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), care se desfașoara la Johannesburg , discuțiile cuprind extinderea grupului și sancțiunile. Extinderea grupului celor cinci este una dintre temele principale ale reuniunii țarilor BRICS,…