- Marian Oprisan a fost ales, zilele trecute, cu unanimitate de voturi, presedinte al PSD Vrancea, filiala pe care o conduce din 1992 fara intrerupere. Oprisan a fost ales de toti cei 403 social-democrati prezenti la Conferinta Judeteana, neavand contracandidat. Daca incerci sa cauți declarația…

- Violenta domestica va include si faptele de hartuire, si amenintarile online sau publicarea non-consensuala de informatii. Cel putin asa prevede un proiect de lege adoptat tacit de catre Senat, in calitate de prima Camera.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși extinde prezența in mediul online prin lansarea oficiala a contului de Instagram. Prin dezvoltarea continua a portofoliului de instrumente digitale de comunicare, Banca Naționala a Romaniei urmarește atragerea unor noi segmente de public, in vederea creșterii nivelului…

- CEX -ul PSD este in plina desfașurare, iar spiritele par sa se incinga cu fiecare minut. La aceasta ora deja trei dintre cei 16 vicepreședinți ai PSD și-au anunțat demisiile. Este vorba de Marian Oprișan, Gabriel Zetea și Roxana Manzatu. Cei 3 sunt și șefii organizaților din Vrancea, Maramureș și Brașov…

- Asociația Uniriștii prin proiectul Caravana roboților „BrickBot”, organizeaza in perioada 8 noiembrie-9decembrie 2019, o expoziție itineranta urmata de lecții practice cu tema programarea și utilizarea roboților in licee și școli gimnaziale din județul Vrancea. In aceasta perioada, vom merge in școli…

- De luni, Poliția Romana a demarat o campanie de sensibilizare impotriva violenței bazate pe gen, o acțiune derulata alaturi de organizații din țara, dar și agenții de aplicare a legii din Bulgaria și Ungaria. In cadrul acestor activitați, polițiștii sunt echipați cu ghiduri de buzunar, pentru recunoașterea…