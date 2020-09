Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal imens a avut loc in localitatea doljeana Unirea, in urma caruia sase din cei zece participanti au ajuns la spital cu multiple leziuni. Una dintre familii sustine ca totul a pornit de la patronul unui magazin din comuna, poreclit Pistolaru. "De trei ani ne terorizeaza, am facut degeaba plangeri"

- Trei soți agresivi sunt anchetați de polițiștii gorjeni și au fost evacuați din locuințe. Astfel, la finalul saptamanii trecute, polițiști din cadrul Postului de Poliție Polovragi au fost sesizați telefonic de catre o femeie, de 34 de ani, din comuna Baia de Fier, cu privire la faptul ca soțul sau are…

- Un barbat de 39 de ani din comuna Calarași, județul Botoșani, banuit ca si-a batut tatal, a fost internat la psihiatrie. Polițiștii i-au intocmit dosar penal pentru violenta in familie, relateaza Mediafax.Citește și: Scene șocante in Targu-Neamț! Tanar injunghiat in plina strada de un barbat…

- O femeie, de 65 de ani, din comuna gorjeana Alimpești, a cerut ieri ajutor poliției, dupa ce ar fi fost agresata de catre fiul sau. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, un barbat, de 47 de ani, din comuna Alimpești, pe fondul consumului de alcool, ar fi exercitat acte de violența…

- Un scandal a avut loc azi-noapte, in comuna doljeana Unirea. potrivit primelor informații obținute de GdS, un grup de persoane a atacat un autoturism, in trafic. Atacatorii ar fi fost inarmați cu sabii și topoare. In urma scandalului, un barbat a fost ucis, iar alte doua persoane au fost ranite. Potrivit…