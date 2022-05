Violența de care au dat dovadă doi tineri din Cugir, când au intrat peste un om în casă: L-au bătut pentru două telefoane Violența de care au dat dovada doi tineri din Cugir, cand au intrat peste un om in casa: L-au batut pentru doua telefoane Doi tineri din Cugir au dat dovada de o violența extrema, cand intr-o seara au intrat peste un barbat in casa și l-au batut pentru ai fura banii sau bunurile din casa. Cei doi au premeditat totul și inainte sa intre peste barbatul din Ighiu și-au pus cagule pentru a avea fața acoperita. Dupa ce […] Citește Violența de care au dat dovada doi tineri din Cugir, cand au intrat peste un om in casa: L-au batut pentru doua telefoane in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri „alcoolizați” din Cugir, amendați de jandarmii din Alba, pentru tulburarea liniștii publice Doi tineri „alcoolizați” din Cugir, amendați de jandarmii din Alba, pentru tulburarea liniștii publice Pe fondul unei stari euforice provocate cel mai probabil de consumul excesiv de alcool, doi tineri…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a inceput activitațile specifice din perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare și pentru a asigura cetațenilor un comerț civilizat, cu alimente sigure. Sacrificarea mieilor…

- Doi tineri au fost arestați preventiv de catre oamenii legii, dupa ce au jefuit un batran. Ei sunt din Cugir și vor fi cercetați, in stare de arest preventiv, pentru talharie. Hoții s-au așteptat sa plece cu o suma mare de bani, insa au avut parte de o surpriza. Au intrat mascați pentru batran Incidentul…

- Barbat din Ighiu, batut și talharit de doi tineri cu cagule pe cap. Au intrat noaptea peste el in casa. Agresorii au fost ARESTAȚI Doi tineri de 19 respectiv 24 de ani au fost arestați pentru o perioada de 30 de zile pentru talharie calificata. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Alba, cei…

- Doi tineri au intrat in casa unui barbat din Ighiu și l-au agresat pentru doua telefoane mobile. Polițiștii i-au REȚINUT Doi tineri au intrat in casa unui barbat din Ighiu și l-au agresat pentru doua telefoane mobile. Polițiștii i-au REȚINUT Doi tineri din Cugir vor fi cercetați, in stare de arest preventiv,…

- sprijiniți de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și de polițiștii din Cugir, au identificat și reținut doi tineri, de 19 și 23 de ani, din Cugir, care sunt banuiți de savarșirea unei fapte de talharie, in legatura cu care poliția a fost sesizata in seara zilei de 3 martie 2022. In sarcina…

- Doi tineri din Alba au intrat mascați in casa unui barbat și l-au agresat pentru doua telefoane mobile. Au fost arestați preventiv Doi tineri din Cugir vor fi cercetați, in stare de arest preventiv, pentru talharie. In sera zilei de 3 martie cei doi ar fi patruns in locuința unui cetațean din comuna…

- Astazi, 3 martie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 122 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite orașului Teiuș și cate 1 comunelor Galda de Jos (reinfectare) și Santimbru. Localitațile…