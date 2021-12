Violența a escaladat în India, după ce armata a ucis din greșeală 14 civili Protestatarii au aruncat cu pietre și au incendiat zonele din jurul unei tabere aparținand forțelor armate indiene din nord-estul indepartat al țarii, la o zi dupa ce 14 persoane au fost ucise din greșeala de forțele de aparare, relateaza Reuters . Cel puțin 14 civili și un membru al forțelor de securitate au fost uciși in statul Nagaland sambata seara, dupa ce forțele armate au confundat un grup de mineri cu militanți și au deschis focul. Alte cateva zeci de civili și cațiva membri ai forțelor de securitate au fost, de asemenea, raniți in incident, a declarat un oficial al ministerului federal… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 14 civili au fost uciși din greșeala, in India, dupa ce forțele armate au deschis focul la intamplare intr-o regiune din nordul statului Nagaland, au anuntat duminica oficialii guvernamentali si militari. Soldații i-ar fi confundat pe mineri cu un grup de rebeli, potrivit Reuters.

- Cel putin 13 civili au fost omorati din greseala in India dupa ce membri ai fortelor de securitate au deschis focul asupra unui camion si a unui grup de oameni care protestau impotriva acestui incident, au anuntat duminica oficiali guvernamentali citati de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs…

- Cel puțin 14 civili din triburile din statul statul nord-estic Nagaland și un membru al forțelor de securitate au fost uciși din greșeala atunci când forțele indiene au deschis focul fara discriminare, au declarat duminica oficiali guvernamentali și militari, potrivit Reuters. Ministrul…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…

- COP26 face apel, in declaratia finala, la tarile lumii sa inceapa renuntarea treptata la carbune, in primul acord de acest tip.Acordul a fost revizuit prin inlocuirea formulei "renuntare treptata" la carbune cu expresia "reducere treptata", in urma unei propuneri din partea Indiei, informeaza Reuters.Ministrul…

- Seful armatei din Sudan Abdel Fattah al-Burhan a ordonat joi eliberarea a patru ministri civili din guvernul lui Abdallah Hamdok arestati dupa puciul de la 25 octombrie, informeaza televiziunea de stat, citata de Reuters si AFP. Cei patru ministri in cauza sunt Hamza Baloul, ministrul informatiei…

- Noi informații despre vizele pentru SUA. Israelul negociaza cu Statele Unite si ar putea obtine eliminarea vizelor din 2022, afirma un oficial guvernamental israelian. Știrea vine la doar o zi dupa ce secretarul american pentru Securitatea Interna, Alejandro Mayorkas, a semnalat ca si alte tari, inclusiv…

- Armata SUA a recunoscut ca a ucis din greseala 10 civili afgani, dintre care 7 copii, la sfarsitul lunii august, in timpul evacuarii Kabulului, intr-un atac cu drona despre care s-a spus initial ca fusese indreptat impotriva unui membru al ISIS-K, informeaza CNN. Afganii, aflati intr-o masina, se indreptau…