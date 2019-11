Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultima ora. Ambulanța a fost chemata de urgența la arestul Capitalei, acolo unde Ștefan Risipițeanu, complicele alaturi de care Gheorghe Dinca ar fi violat-o pe Luiza Melencu, a avut nevoie de ingrijiri medicale. Conform Romania TV, Risipițeanu a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa…

- Fane, „argatul lui Dinca”, a fost reținut pentru violarea Luizei Melencu, informeaza Jurnalul.ro DIICOT l-a reținut pe Ștefan Risipiceanu (46 de ani) – unul dintre oamenii pe care Gheorghe Dinca ii folosea la munci in curtea casei groazei – pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita in luna…

- Barbatul acuzat ca i-ar fi fost complice lui Gheorghe Dinca si ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu este acum in fata judecatorilor. Stefan Risipiceanu, vecinul lui Dinca, a stat cinci luni sub nasul...

- Criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca, a marturisit, miercuri, la DIICOT ca impreuna cu vecinul sau, Ștefan Risipiceanu, a violat-o pe Luiza Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie.Dinca a mai afirmat ca Luiza a fost ținuta mai multe zile in casa, adaugand ca le-a omorat de furie pe cele doua…

- DIICOT l-a reținut, ieri, pe Ștefan Risipiceanu (46 de ani) - unul dintre oamenii pe care Gheorghe Dinca ii folosea la munci in curtea casei groazei - pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita in...

- Se intampla in plin scandal in cazul Caracal, dupa ce Alexandru Cumpanasu a anuntat ca a gasit-o pe Luiza Melencu in Italia! Aparitia filmuletului cu o tanara care doar seamana cu Luiza a revoltat Romania, iar acum, noi detalii referitoare la Gheorghe Dinca au iesit la iveala. Se pare ca "monstrul din…

- Gheorghe Dinca a ajuns marți dimineața in fata medicilor de la INML pentru a fi expertizat psihiatric. Criminalul din Caracal a fost scos din penitenciarul Jilava si dus la Insitutul National de Medicina Legala pentru a afla daca sufera sau nu de vreo boala psihica.

- Mama Luizei Melencu a leșinat in timpul reconstituirilor de la Caracal. Femeia a fost preluata de medicii de pe ambulanța chemata de jurnaliști, potrivit Antena 3. Monica Melencu s-a prabușit la pamant, cand Gheorghe Dinca a inceput sa le explice anchetatorilor ce se intampla cu fata.…