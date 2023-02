Violatorul din Cășeiu rămâne după gratii încă 30 de zile Magistrații Judecatoriei Dej au dispus prelungirea masurii arestului preventiv in ceea ce-l privește pe Paul Alin Moldovan, zis Mucea, acuzat de viol. Barbatul de 44 de ani care a fost acuzat de viol și apoi a scapat liber, deși avea un mandat de arestare pe numele lui, a fost prins de polițiști la inceputul lunii pe raza localitații de domiciliu. Acesta se ascundea in anexa unei gospodarii din localitate, o casa parasita de langa biserica catolica, fiind recunoscut de cațiva localnici, care au anunțat poliția. Oamenii legii s-au deplasat imediat la locul indicat, unde l-au gasit pe barbatul… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

