Stiri pe aceeasi tema

- O cantitate de lana de peste 1.500 de tone a fost colectata odata cu inceperea sezonului de tuns al oilor, in judetele Sibiu si Constanta, in urma programului de sprijin pentru comercializarea lanii, 1.100 tone fiind trimise la export, catre Turcia, India, China si Italia, informeaza Ministerul Agriculturii…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a contactat atat MInisterul Sanatatii cat si Guvernul in incercarea de gasi solutii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autoritatile nu au raspuns, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.…

- Politistii locali au primit noi atributii in domeniul protectiei mediului. Acestia vor avea competente si de monitorizare a depozitelor de deseuri. Atributiile Politiei Locale in domeniul protectiei mediului vor include si monitorizarea depozitelor de deseuri, in scopul prevenirii declansarii unor incendii…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Valabilitatea pașapoartelor simple electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. Masura este inclusa intr-un proiect de lege aprobat de Guvern, care aduce mai multe modificari și completari Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei…

- VIOLENȚA domestica, ceea ce pare mai degraba o sintagma ciudata, facand referire la VIOLENȚA IN FAMILIE, ramane, din pacate un FENOMEN! Și... pe la noi. Nu degeaba, in urma cu un an, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu a decis inființarea unui centru specializat de protecție…