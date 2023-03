Farfarello va susține un concert special la Bistrița, in Soho Music Hall! Cap de afiș este insuși Mani Neumann – Violonistul Diavolului din legendara trupa Phoenix – considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei. Mani Neumann revine in țara alaturi de Ulli Brand și Urs Fuchs pentru a prezenta albumul Kronung – probabil ultimul material de creație al grupului Farfarello . Concertul Farfarello va avea loc in Soho Music Hall Bistrița, in 31 martie, de la ora 21:00 (open doors: ora 20:00). Prețul biletului este de 50 de lei. Biletele pot fi achiziționate in avans pe ambilet.ro și la Soho Music…