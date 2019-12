Vinul fiert, o desfătare a zilelor de iarnă Vinul fiert este bautura preferata in serile friguroase de iarna. Preparata corespunzator, bautura este o adevarata desfatare. Pentru a prepara un vin fier de calitate trebuie sa tinem cont de o serie de recomandari. Un pahar cu vin fiert cu scortisoara ofera nu doar o savoare deosebita, ci are si puteri tamaduitoare pentru cei care sufera de raceala. Nimic nu se compara cu un vin fiert savurat la gura sobei in serile friguroase de iarna. Pentru prepararea celei mai cautate bauturi din perioada rece avem nevoie de o sticla de 750 ml de vin rosu, de preferat din cel de tara, de 3-4 linguri de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

