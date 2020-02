Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul FCSB, Bogdan Arges Vintila, a prefatat derby-ul de duminica seara cu CFR Cluj, pe care nu il considera ca pe o veritabila finala pentru castigarea campionatului. Tehnicianul ros-albastrilor s-a declarat surprins de alegerea lui Cristi Manea, fotbalist care si-a reziliat contractul cu FCSB…

- CFR Cluj și FCSB se infrunta duminica, de la 20:00, in derby-ul inceputului de an in Liga 1. Bogdan Argeș Vintila a comentat revenirea lui Cristian Manea (22 de ani) la „feroviari”. Cristian Manea și-a reziliat joi contractul FCSB. La 24 de ore dupa eveniment, fundașul dreapta a semnat cu CFR Cluj,…

- Vasile Miriuta a fost instalat, marti, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal FC Hermannstadt, pe care a mai pregatit-o si in sezonul trecut, cand a salvat-o de la retrogradare, potrivit site-ului oficial al clubului. Tehnicianul in varsta de 51 de ani a semnat un contract valabil pana…

- min. 6: Cicaldau a șutat mult peste poarta de la 18 metri, dintr-o lovitura libera. min. 2: partida s-a reluat. min. 1: Inceputul de meci a fost marcat de o serie de petarde aruncate de fanii gazdelor. Arbitrul a intrerupt meciul. Partida a inceput. Universitatea Craiova intalneste in aceasta seara,…

- La Gala Fotbalului Romanesc 2019, eveniment care a avut loc, luni, la București, antrenorul anului a fost ales Razvan Lucescu, 50 de ani.Lucescu junior a fost alesul pentru performanțele realizate cu PAOK Salonic, campionatul și Cupa Greciei și cu Al Hilal, caștigarea Cupei Campionilor Asiei.Aflat pe…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, spune ca Liga I de fotbal este foarte echilibrata si nicio formatie nu este invincibila. ''Vedem ca toate echipele pierd, si Craiova a pierdut, si Viitorul in etapa trecuta. Indiferent daca ai evoluat in cupele europene sau nu, nicio echipa nu este…

- Antrenorul echipei franceze de fotbal Rennes, Julien Stephan, a declarat ca formatia sa arata ca are anumite limite, dupa ce bretonii au pierdut cu CFR Cluj (0-1), joi seara, si sunt eliminati din Europa League. ''Cand nu profiti de ocazii, esti la mana adversarului. Lipsa noastra…