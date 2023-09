Stiri pe aceeasi tema

- Vinetele se numara ca ca fiind extrem de consumate de catre romani. Ele sunt delicioase intr-o mulțime de combinații, iar acum sunt numai bune de bun de gratar. Datorita uleiului de masline și a usturoiului, vor avea o aroma deosebita.

- Rețeta pentru roșii umplute cu sos de ardei copți este explicata, pas cu pas de parintele Silvan, bucatarul Manastirii Sihastria din județul Neamț. Roșii umplute cu sos de ardei copți - Ingrediente10 roșii mediidoua cepe albe 200 g morcovi150 g patrunjel radacinaun ardei gras/ capia5 caței usturoi1…

- ZACUSCA DE VINETE. Secretul retetei de zacusca consta in prepararea ei, iar vinetele pot fi coapte atat pe plita, cat si la cuptor. In vremuri stravechi, de cand dateaza reteta, gospodinele obisnuiau sa prepare legumele pe plita, sub pirostrie. ZACUSCA DE VINETE - Ingrediente– Vinete coapte, curatate…

- Cand spunem desert, ne gandim automat la ceva dulce. Insa aceasta rețeta este , dar astazi va propunem o varianta puțin altfel, mult mai sanatoasa.Pentru a prepara aceasta rețeta, este nevoie de urmatoarele ingrediente:4 felii de branza de capra proaspatastruguri albi mari1-2 smochine bine coapte, taiate…

- In volumul "Noua ordine alimentara. Si noi ce mai mancam", profesorul doctor Gheorghe Mencinicopschi ne asigura ca zacusca este un aliment nu numai gustos, dar si sanatos. Cu conditia ca, la prepararea ei, sa se foloseasca doar legume si ulei de calitate. Astfel, zacusca inseamna un aport de fibre alimentare…

- Salata de vinete este prefarata romanilor. Iata ce nota autorul despre acest preparat: "Șocant de gustoasa, salata de vinete e aperitivul aproape zilnic al unui anotimp romanesc inexistent: vara-toamna."Adusa in Europa de arabi, vanata este la noi una din cele mai importante legume ale sfarșitului verii…

- Ciuperci umplute. Cea mai simpla rețeta Ciuperci umplute - Ingrediente 10 ciuperci potrivite1 ceapa1 roșieSarePiper1 legatura patrunjel1 legatura mararUlei de masline Ciuperci umplute - Mod de preparare Ciupercuțele se spala, li se rup codițele și se decojesc de primul strat de pielițaSe pun la scurs…