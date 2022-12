Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Braziliei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Elvetiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Stadium 974 din Doha, intr-un meci din Grupa G.

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, spera ca in finala Cupei Mondiale de fotbal, competitie care se desfasoara in aceasta perioada in Qatar, sa se intalneasca reprezentativele Angliei si Braziliei, potrivit Agerpres."Printre antrenamente ne facem timp sa urmarim si Cupa Mondiala.…

- Brazilia si Elveția vor juca luni, 28 noiembrie 2022, de la ora 18:00, in Grupa G la Cupa Mondiala din Qatar. Partida va avea loc pe stadionul "974" din Doha si va fi arbitrata de Ivan Barton din El Salvador. Betano: 1.50 pentru o victorie Brazilia, 4.20 egal, 6. ...

- Capul de afiș al zilei la Cupa Mondiala din Qatar s-a jucat duminica intre Spania și Germania, care au remizat 1-1 (0-0), cu un gol anulat al Germaniei, dar și cu multe ratari ale spaniolilor. Ambele goluri au fost marcate de jucatori veniți de pe banca.

- Fanii fotbalului care au calatorit mii de kilometri pentru a vedea cel mai prestigios eveniment sportiv au stat la coada ore intregi pentru a asista la lansarea unui festival al fanilor la Doha, sambata (19 noiembrie). Astazi, 20 noiembrie, a inceput CM 2022, cu un prim meci spectaculos, cel puțin in…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) se pregatește de Cupa Mondiala din Qatar, acolo unde Portugalia este una dintre cele mai bine cotate naționale. Lusitanul a rupt tacerea și a oferit un interviu "exploziv", in care a vorbit despre mai multe subiecte. Atacantul s-a exprimat cu privire și la turneul final…

- Daca nu mai putem conta pe serviciile Caracatitei Paul pentru a prezice cine ia Cupa Mondiala FIFA in 2022, atunci lasam AI-ul sa isi faca treaba. EA Sports l-a pus la treaba si a lasat FIFA 23 sa joace meciurile de la Cupa Mondiala, decizand castigatorul. FIFA World Cup 2022 debuteaza pe 20 noiembrie…