Un tur ghidat in Dispeceratul central va avea loc vineri, in cadrul Zilei porților deschise, cu ocazia aniversarii a 43 de ani de la inființarea metroului bucureștean, anunța descopera.ro. Vineri, intre orele 10.00 și 14.00, in stația de metrou Piața Unirii 1, calatorii sunt așteptați sa descopere cum funcționeaza „inima metroului”, Dispeceratul Central.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați…