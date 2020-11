Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Soferii de camioane care ies luni din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II sunt nevoiti sa astepte cel putin patru ore pentru control si tranzitare, pentru ca s-a format o coloana de vehicule de mare tonaj lunga de cativa kilometri pe autostrada A1. Potrivit unui comunicat de presa…

- Senatul a adoptat, miercuri, in sedinta de plen, o propunere legislativa pentru completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede ca sanctiunile pentru lipsa inspectiei tehnice periodice (ITP) sa opereze, pentru cei aflati in strainatate, la revenirea in tara, dupa 24…

- Astazi, 23 septembrie 2020, in jurul orei 11.30, a avut loc un accident langa Sanatoriul Balnear din Mangalia.Informatia a fost transmisa de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in urma cu scurt timp.Potrivit autoritatilor, este vorba despre un impact intre doua autoturisme.O…

- In urma unui accident pe DN 64, intre localitațile oltene Piatra Olt și Brancoveni, au fost ranite cinci persoane. Pompierii Detașamentului Slatina și Garzii Osica de Sus, cu doua echipaje SMURD, o autospeciala de stingere și o autospeciala pentru descarcerare, au intervenit pe Drumul Național 64, intre…

- Liderul USR Lugoj, Dana Tepes, se confrunta cu un val de critici dupa ce a amplasat ilegal mai multe bannere pe strazile din oras. Tepes declara in urma cu cateva zile ca o firma din Timisoara s-a ocupat de amplasarea acestor materiale, insa a recunoscut ca a avut o intalnire cu Francisc Boldea pe aceasta…

- Șoferii bauți sau fara permis au fost prezenți și in weekendul trecut pe drumurile din aproape toate zonele județului Alba. Aceștia reprezinta un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic, dar și pentru cei care calatoresc alaturi de ei. La Aiud, un șofer beat a lovit o mașina staționata,…