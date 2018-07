(FOTO) PLAN ROŞU de INTERVENŢIE: VASLUI: Grav accident de circulaţie: şapte persoane au ajuns la spital

A fost activat planul rosu in aceasta noapte, in judetul Vaslui. Sapte oameni au ajuns la spital, printre care o femeie insarcinata in 8 luni si doi copii, dupa ce soferul unui logan inmatriculat… [citeste mai departe]