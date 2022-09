Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Europeana a Mobilitații va fi sarbatorita la nivel național printr-o campanie inedita desfașurata in 65 de orașe din țara – Romania Schimba PET-ul cu biletul – printre care Pitești și Curtea de Argeș. Citește și: Se inchide circulația rutiera pe strada Sticlelor Vineri, 16 septembrie, locuitorii…

- In 16 septembrie, turdenii vor putea calatorii cu mijloacele de transport in comun in schimbul a 5 deșeuri datorita campaniei naționale desfașurata de Act for Tomorrow și Kaufland Romania, in parteneriat cu primariile. Așadar, in toate cele 134 de magazine Kaufland din Romania, localnicii vor primi…

- Targoviștenii pot fi alaturi, de Zilele Cetații, de copiii și adolescenții cu autism, la standul asociației „Help Autism” in scuarul primariei municipiului. Fie ca iși fac timp sa stea de Post-ul De Zilele Cetații poți ajuta copiii și adolescenții cu autism! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 12-14 august toți nostalgicii și iubitorii muzicii anilor ’90 – 2000 sunt invitați sa petreaca alaturi de artiștii lor favoriți la Complexul Turistic de Natație din Targoviște, la Post-ul Targoviște e gata de Festival! Uite de unde iți poți lua bilete la distracție in stil Disco&Retro apare…

- Un nou proiect pilot de colectare selectiva si reciclare a deseurilor a fost inaugurat la Cluj-Napoca. In schimbul a 15 ambalaje reciclate, clujenii vor primi un bilet dus-intors pentru transportul in comun din oras. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent la Targoviște miercuri, 13 iulie 2022. Cetațenii se pot prezenta cu petiții sau pot cere o audiența la acesta. Post-ul Avocatul Poporului vine la Targoviște miercuri, 13 iulie. Iata cum puteți obține o audiența…

- Chindia a efectuat un amical cu FK Csikszereda, in cadrul stagiului de pregatire, de la Miercurea Ciuc. Targoviștenii s-au impus prin reușita lui Daniel Neguț, din minutul 25, fiul Post-ul Chindia neinvinsa in stagiul de pregatire. Sa speram ca vom avea rezultate favorabile și in meciurile oficiale…

- Ședința a Consiliului Local Alba Iulia. Modernizarea strazilor principale, bilete de autobuz mai scumpe și alte proiecte Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați in ședința ordinara, miercuri, 29 iunie, de la ora 13.00, cu 52 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele,…