Vineri, 13 ianuarie 2023, loteria americana Mega Millions a acordat al doilea cel mai mare premiu din istoria sa: 1,35 miliarde de dolari, echivalentul a 1.24 miliarde de euro. Biletul caștigator a fost validat vineri, in Maine, un stat federal american situat in nord-estul Statelor Unite, informeaza AFP. Identitatea castigatorului sau a castigatoarei nu este deocamdata cunoscuta, insa o singura persoana a ghicit toate cele sase numere castigatoare, care ii vor aduce al doilea premiu ca marime din istoria loteriei Mega Millions, dupa castigul record de 1,53 miliarde de dolari inregistrat in 2018.…