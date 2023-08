Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 16:50Pentru intervenția personalului feroviar al SRCF Iași și al reprezentanților ISU in zona km 75+100, unde linia de cale ferata este acoperita de aliluviuni, s-a luat masura de retragere a ultimelor 2 vagoane din compunerea trenului 12823, cu o locomotiva de ajutor, in stația Pojorata, de…

- Una dintre cele mai puternice femei din istoria Romaniei, cunoscuta mai ales prin intermediul literaturii, a fost, fara indoiala, Doamna Chiajna, soția domnitorului Țarii Romanești Mircea Ciobanul.Chiajna ar fi in mare masura necunoscuta publicului larg daca nu ar fi devenit protagonista nuvelei istorice…

- Trei șoferi care au consumat diferite substanțe psihoactive au fost prinși de polițiști in timpul unor controale derulate pe strazile din municipiul Suceava și din Vatra Dornei. Sambata dupa-amiaza, a fost oprit un autoturism marca Audi A6, care mergea de pe strada Grigore Alexandru Ghica spre ...

- Ediția 2024 a clasamentului QS World University Rankings, publicata zilele trecute, plaseaza din nou Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava in eșalonul universitaților 1.201 – 1.400 pe plan mondial. In noul clasament USV continua sa fie ierarhizata drept una dintre cele 1.500 ...

- In jur de 15 tuburi din totalul de 50 contractate de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași pentru podul provizoriu de la Milișauți de peste raul Suceava au ajuns in albie, in apropiere de zona unde vor fi amplasate.Tuburile sunt aduse la Milișauți in transporturi de cate doua, insa ...

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 23-25 iunie 2023 și 30 iunie-02 iulie 2023, va fi suspendat traficul rutier pe str. Nicolae Milescu – Spataru, tronsonul cuprins intre strazile Profesor Ion Dumeniuk și Bucovina. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii unor lucrari…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 7 iunie – 8 iulie, curent, va suspenda traficul rutier pe str. Tighina, in perimetrul str. A. Mateevici și A. Bernardazzi. Suspendarea traficului are loc in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare a strazii Tighina, potrivit…

