VINEREA MARE: Se deschide timpul haosului! Ziua postului negru

In Vinerea Mare, creștinii iși amintesc de moartea lui Iisus Hristos. Este o zi foarte importanta, a cincea din Saptamana Mare, in care credincioșilor le este interzis sa faca anumite lucruri. In a cincea zi a Saptamanii Mare, se comemoreaza moartea lui Iisus Hristos, iar tradiția poruncește mai multe lucruri. Vinerea Mare, ultima vineri din Postul Pastelui, se mai numeste si Vinerea Patimilor (ziua patimilor si rastignirii lui Iisus) sau Vinerea Seaca, pentru ca e zi de post negru. Vinerea Mare este zi aliturgica Ceremonia principala din aceasta zi este scoaterea Sfantului Epitaf din altar si…